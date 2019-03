"alimentiamoci" ad aprile al centro polivalente san zeno

Pisa. Partirà il 3 aprile alle 18 presso il Centro Polivalente San Zeno un ciclo di tre incontri gratuiti dedicati ai giovani e alle famiglie sul tema dell'alimentazione. Il programma nasce dalla volontà di incrementare la consapevolezza dell'esperienza del cibo e dei fattori che influenzano le scelte alimentari e sarà svolto dalle dottoresse Irene Mazzei e Giula Fava, psicologhe e psicoterapeute in formazione e dalla dietista dottoressa Camilla Casagrande.

Il primo incontro parlerà del rapporto che esiste tra cibo e memoria: la relazione con il cibo, infatti, non è determinata solo dalle informazioni nutrizionali che abbiamo, ma anche dalle esperienze che abbiamo vissuto. I ricordi, e le emozioni ad essi associate, ci influenzano nel fare scelte alimentari di cui possiamo diventare maggiormente consapevoli, senza esserne guidati passivamente.

Nel secondo incontro ("Tra gusto ed equilibrio" 10 aprile ore 18) sarà trattato il tema della dieta mediterranea, un modello salutare ed equilibrato in grado di apportare benessere al nostro organismo, dichiarato dal 2010 Patrimonio Immateriale dell'Umanità dall'Unesco. Verrà approfondito questo modello tramite lo strumento della Piramide Alimentare, esplorando i concetti di stagionalità, biodiversità, territorialità e convivialità che ne sono le fondamenta.

Nel terzo incontro (17 aprile ore 18) si parlerà infine della relazione tra cibo ed emozioni: non sempre mangiamo per soddisfare la fame fisiologica, può infatti capitare di mangiare in risposta a sentimenti, condizioni di stress ed emozioni; in questi casi parliamo di fame emotiva, poiché non è più il corpo a dettare cosa e quanto mangiare, bensì le emozioni vissute in quel momento. Durante gli incontri verranno proposti laboratori sensoriali per comprendere in modo esperienziale lo stretto legame tra cibo, caratteristiche sensoriali, emozioni e memoria ed esercizi di alimentazione consapevole, intesa come la capacità di prestare attenzione agli stimoli interni ed esterni coinvolti nell'esperienza del mangiare.

Per ulteriori informazioni: 3404769117 -3474583412.