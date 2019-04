Lavoro: otto avvisi di mobilità esterna al comune di Cascina

Il Comune di Cascina ha pubblicato otto avvisi di mobilità esterna per ricoprire nove posti all'interno degli uffici comunali. Può presentare domanda, entro le ore 12 del 6 maggio 2019, chi è già dipendente a tempo pieno e indeterminato di una pubblica amministrazione e inquadrato nella categoria giuridica e nel profilo professionale richiesto. Per maggiori informazioni si consiglia di prendere visione dei singoli avvisi, disponibili sul sito internet del comune: nella sezione 'Amministrazione trasparente' cliccare alla voce 'Bandi di concorso'.

Ecco di seguito i posti per cui sono stati pubblicati gli avvisi di mobilità: due istruttori direttivi tecnici, categoria D1, e un collaboratore tecnico specializzato, categoria B3, per la macrostruttura 2 'Governo del territorio'; un istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, per il Servizio autonomo Avvocatura; un istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, e due istruttori amministrativi, categoria C1, per la macrostruttura 3 'Servizi alla persona'; un istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, per la macrostruttura 1 'Amministrativa, istituzionale, contabile'; un istruttore amministrativo, categoria C1, per la macrostruttura 4 'Affari generali'.