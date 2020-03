Arcadia la solidarietà non si ferma

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

L'associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale ARCADIA , desidera portare un momento di serenità e di vicinato mediante le seguenti attività: LEZIONI DI DANCE-FITNESS "IO BALLO A CASA" tenuti dall' Istruttore Francesco Simone dell'a.s.d. Arcadia nei giorni del MARTEDI'-GIOVEDI'-DOMENICA alle ore 18:00. Per partecipare basta collegarsi sul profilo FB https://www.facebook.com/francesco.simone.56 Call diretta con la Dottoressa dermatologa TERESA SICHETTI per INFORMAZIONI MEDICHE circa le dermatosi e neoformazioni sulla pelle che destano preoccupazione. E' possibile inviare un WhatsApp e avere una indicazione di diagnosi ed essere tranquillizzati o meglio indirizzati pur informando che le diagnosi certe non si fanno al telefono. Questi i contatti: orario 11:00-13:00: tesi91@libero.it 3356184490 Tutte le info reperibili sul sito www.asdarcadia.com