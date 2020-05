L'Azienda Usl cerca un immobile per nuovi uffici ad Ospedaletto

E' stato pubblicato sul sito dell’Azienda sanitaria Toscana nord ovest un nuovo avviso per la ricerca, nel Comune di Pisa, di un immobile in affitto per essere adibito a sede di uffici. Tutti i soggetti interessati sono invitati a presentare, entro le 12 di lunedì 25 maggio e con le modalità riportate nell’avviso, una proposta relativa ad un immobile con dimensioni comprese tra i 200 e i 300 mq tali da poter ospitare 15 postazioni di lavoro.

Tra i criteri di valutazione che saranno usati, oltre alla convenienza economica della proposta, segnaliamo la vicinanza alla sede direzionale dell’Azienda di via Cocchi ad Ospedaletto e la soddisfazione di criteri legati alla razionalità nella distribuzione interna dei locali, alla valutazione dei costi complessivi di gestione e manutenzione ordinaria e lo stato di conservazione dell’immobile. L’avviso e la modulistica completa sono scaricabili nella sezione 'Bandi e Avvisi' del sito dell’Azienda sanitaria Toscana nord ovest.