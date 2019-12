In via San Lorenzo il nuovo supermercato Conad City

Aprirà giovedì 19 dicembre alle ore 9 in via San Lorenzo a Pisa, un nuovo supermercato Conad City. Il nuovo punto di vendita prende il posto del negozio ad insegna Margherita Conad. "Tutti i locali - si legge in una nota - sono stati rinnovati facendo attenzione all’impatto sull’ambiente privilegiando illuminazione a led e attrezzature a risparmio energetico. Il punto di vendita presenta 2 casse e dà lavoro a 8 persone, grazie all'intraprendenza di due giovanissimi ragazzi e nuovi soci imprenditori Conad, Azzurra e Michael Corallo".

Il supermercato sarà aperto dal lunedì al sabato con orario continuato dalle ore 8 alle 20 e la domenica dalle 9 alle 13. "Abbiamo lavorato molto a questo nuovo punto di vendita - affermano Azzurra e Michael Corallo - e siamo orgogliosi che possa contribuire a dare vitalità a tutta la zona. Vogliamo offrire ai nostri clienti un negozio ancora più rispondente alle attese di una clientela sempre più esigente. Si tratta per noi di una sfida e di un’esperienza alla quale ci siamo preparati a fianco di nostro padre, anche lui socio Conad. Il negozio offre ancora maggiore assortimento e qualità e pensiamo che l’impegno ed il lavoro fatto saranno apprezzati dai clienti".