Pontedera: gli appuntamenti con gli uffici comunali si prendono online

E' possibile da oggi prenotare online gli appuntamenti con gli uffici comunali di Pontedera. Il servizio è stato già attivato per gli uffici demografici, a breve sarà disponibile il sistema di prenotazione per gli uffici tecnici. Sarà così possibile per i cittadini e gli utenti evitare la coda allo sportello avendo certezza dell'orario di appuntamento.

Il servizio è disponibile per il rilascio o rinnovo della Carta identità Elettronica (CIE) e per il cambio di indirizzo o residenza. Basta andare sulla pagina dedicata del sito comunale e seguire le istruzioni.