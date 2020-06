Palaia, in arrivo i centri estivi: pubblicato il bando del Comune

Il Comune di Palaia ha pubblicato un avviso rivolto ad imprese, enti del terzo settore, come associazioni di promozione sociale, associazioni culturali o sportive, cooperative sociali, organismi non lucrativi di utilità sociale intenzionati ad organizzare centri estivi per bambini e adolescenti. Il Comune sosterrà i progetti approvati attraverso la concessione gratuita della Scuola dell’infanzia l’Aquilone di Forcoli e della Scuola dell’infanzia Pinocchio di Montefoscoli. L’Amministrazione Comunale potrà altresì successivamente intervenire con un contributo rivolto ai soggetti convenzionati mediante risorse statali, regionali e comunali.

I partecipanti alla selezione dovranno garantire l'apertura per un minimo di cinque settimane, comprensive del periodo di apertura previsto nel mese di luglio. "I centri estivi vogliono essere un concreto aiuto per le famiglie e un’occasione per mettere al centro della socializzazione dei ragazzi valori importanti quali la condivisione e l’interazione delle differenze", così il sindaco Marco Gherardini.

L’avviso pubblicato sul sito del Comune scade il 14 giugno 2020 alle ore 18. Per chiarimenti Servizo SUAP dell’Unione Valdera: suapvaldera@unione.valdera.pi. it tel 0587 299552-553-554.