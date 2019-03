Il Palazzo Ducale di Vicopisano a 150 euro al mese per chi fa arte

Il ministero dei Beni e delle Attività Culturali darà in gestione alcuni edifici storici e di interesse patrimoniale e artistico a un canone simbolico di 150 euro al mese a giovani artisti. Nei luoghi indicati dal nuovo elenco c'è anche il Palazzo Ducale, ex 'Casello Idraulico', di Vicopisano.

L’idea è quella di recuperare all'uso edifici storici oggi in disuso, per renderli centri di produzione artistica. Chi vincerà il bando, che sarà pubblicato a breve sul sito ministeriale, dovrà pagare un canone di 150 euro al mese per avere in gestione l'edificio per 10 anni. Una manna per associazioni o cooperative che cercano uno spazio proprio per poter svolgere le proprie attività.

Oltre al Palazzo Ducale di Vicopisano in Toscana c'è la 'Torre di Calafuria' di Livorno e la 'Villa Carducci Pandolfini' a Firenze. Seguono a Trieste il fabbricato TSB0448 in via Bramante e il fabbricato TSB0514' in via Belpoggio. Infine Ancona, 'Rifugio Antiaereo' e Bari, fabbricato 'La Torretta'. Si legge nel decreto che gli immobili statali, non potendo garantire altre finalità istituzionali o essere trasferiti ad altri enti territoriali, saranno "destinati ad ospitare studi di giovani artisti italiani e stranieri per la realizzazione di produzioni di arte, musica, danza e teatro contemporanei". Chi ne prenderà la gestione dovrà assicurare decoro in ambito edile, urbanistico e paesaggistico. Per dare maggior sostenibilità alla gestione del bene ed alle iniziative da svolgere i beneficiari potranno avvalersi di forme di sponsorizzazione.