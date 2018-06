Impianti sportivi e palestre scolastiche:

Partito il bando per l'uso di impianti sportivi e palestre scolastiche per la stagione 2018/2019

(negli orari extrascolastici)

Società ed associazioni possono fare domanda entro il 13 luglio

L’Ufficio Sport del Comune di Pisa comunica che dal giorno 13 giugno 2018 e fino alle ore 12.30 del giorno 13 luglio 2018, sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’utilizzo delle palestre scolastiche e degli impianti sportivi a gestione diretta di proprietà del Comune di Pisa per la stagione settembre 2018-giugno 2019. Le palestre scolastiche sono concesse in uso nel periodo di tempo corrispondente al calendario scolastico emanato ogni anno dal Ministero della Pubblica Istruzione e limitatamente ad orari extracurriculari.

Possono fare domanda: società sportive; enti di promozione sportiva; associazioni sportive regolarmente costituite registrate all’Agenzia delle Entrate in possesso di attestazione registro CONI; scuole di ogni ordine e grado. E' consentito l’uso degli Impianti anche alle associazioni sportive non aventi sede legale a Pisa, ai Comitati di Regata del Palio di San Ranieri, di Regata delle Antiche Repubbliche Marinare e alle Magistrature del Gioco del Ponte. Le richieste potranno essere presentate per svolgere attività ludico-motorie, attività di allenamento e/o per l’espletamento di gare, consentite dalla vigente normativa, tenendo conto delle specifiche strutturali di ciascun impianto così come indicate nelle schede tecniche depositate presso l’Ufficio Sport di via Atleti Azzurri Pisani.

L'elenco delle strutture disponibili con tutta la documentazione e le istruzione su come fare domanda e sui criteri, sono disponibili presso l’Ufficio Sport in Via Atleti Azzurri Pisani, Pisa e presso l’URP del Comune di Pisa – Palazzo Pretorio, Lungarno Galilei 2.