Bonus bebè, approvata la graduatoria definitiva: 90 famiglie riceveranno il buono

Pubblicata sul sito della Società della Salute della zona Pisana (ww.sdszonapisana.it) la graduatoria definitiva del Bonus Bebè, che dà accesso a un buono spesa di 500 euro. I beneficiari sono le famiglie di 90 bambini, residenti nel Comune di Pisa e nati nell’anno 2019. Il buono sarà utilizzabile presso le Farmacie Comunali per l’acquisto di beni di prima necessità.

La somma corrispondente, pari a 45.000 euro, è stata resa disponibile dal Comune di Pisa e da Farmacie Comunali.

Dal 25 maggio prossimo i beneficiari potranno richiedere un appuntamento per ritirare la Farmacard Bonus Bebè caricata dell’importo del bonus, presso la Sede Amministrativa di Farmacie Comunali Pisa Spa, in via C. Battisti n. 53 (Sesta Porta). L'appuntamento dovrà essere richiesto tramite e-mail all’indirizzo comunicaz ione@farmaciecomunalipisa.it o ppure telefonando al numero 050 8311172 nelle fasce orarie: 10.30-12.30 o 14.30-16.30.

“Questo buono rappresenta un sostegno importante alle famiglie pisane, particolarmente significativo perché arriva in un momento di crisi economica causata dall’emergenza Covid-19 - ha commentato la presidente della Sds Pisana e assessore alle Politiche sociali del Comune di Pisa Gianna Gambaccini - per il prossimo anno rinnoveremo il nostro impegno con un nuovo bando per i nati nel 2020 incrementando le risorse a disposizione fino a 65.000 euro”.