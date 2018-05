Campi solari a Pisa: al via le iscrizioni

Tempo di chiusura per le attività scolastiche regolari e nastri di partenza per le attività estive dedicate ai bambini e alle bambine. Varia la proposta del Comune di Pisa che anche quest’anno mette a disposizione i campi solari gestiti da associazioni e cooperative accreditate e selezionate, in base ai progetti proposti.

Le attività estive 2018 si terranno dal 2 al 27 luglio (per i bambini/e 18 mesi 6 anni) e dal 11 giugno al 14 settembre (per i ragazzi/e da 6 a 14 anni ).

Anche per quest’anno è prevista l’erogazione di voucher settimanali a parziale copertura dei costi per le famiglie. I voucher vengono erogati in base alI'ISEE 2018 e sono validi per i residenti nel Comune di Pisa e per redditi inferiori a 34.000 euro. E’ necessario presentare la dichiarazione al momento dell’iscrizione.

Le tariffe restano invariate e la retta massima settimanale è fissata in:

Campo solare 18/36 mesi € 145,00

Campo solare 3/6 anni € 102,50

Campo solare 6/14 anni € 110,00

Ai bambini/e più piccoli (18 mesi 6 anni) verranno assegnati fino a 3 voucher (tre settimane) ed ai più grandi fino ad un massimo di 5 (5 settimane) .

Per quest’anno inoltre, grazie ai fondi assegnati dal MIUR, l'amministrazione effettuerà una riduzione delle tariffe per gli utenti dei campi estivi in età 18-36 mesi. L'entità della riduzione dipenderà dal numero degli iscritti al servizio.

Le iscrizioni saranno aperte presso le sedi delle associazioni / cooperative e presso i nidi d'infanzia per i più piccoli:

dal 7 al 18 maggio (per i bambini/e 6-14 anni)

dal 28 maggio al 8 giugno (per i bambini/e 18 mesi/6 anni).

"L’attenzione del Comune di Pisa verso i servizi a sostegno delle attività scolastiche non formali ha portato ad una crescita nel tempo fino ad avere una fitta rete di associazioni e cooperative che, attraverso la partecipazione a specifici bandi, gestiscono ludoteche (almeno una in ogni quartiere) e campi solari di qualità - sottolineano da Palazzo Gambacorti - ogni associazione e cooperativa inserita nell’Albo dei gestori porta avanti progetti educativi specifici che vanno dalla musica alla scienza con immersioni nella natura e progetti di cittadinanza attiva, senza ovviamente dimenticare il divertimento offrendo occasioni di crescita per i bambini e le bambine e aiuto fondamentale alle famiglie".

“Il servizio di attività estive è cresciuto negli anni in qualità e quantità - ha sottolineato l’assessore Marilù Chiofalo - il sistema di accreditamento dei gestori ha creato un circuito di riferimento per le famiglie e per gli stessi gestori. L’amministrazione ha dedicato particolare attenzione ai progetti di apprendimento ludico destinando importanti risorse alle attività di educazione non formale (campi solari e ludoteche). In particolare vorrei sottolineare l’attività rivolta alle diverse abilità che ha visto un notevole incremento della partecipazione ai campi solari (10 bambini/e nel 2015 contro i 59 bambini/e del 2017), tutto questo grazie alle risorse impiegate per garantire il sostegno ed al grande impegno di associazioni e cooperative”.

“Dobbiamo ringraziare l’amministrazione - ha detto Alfonso Nardella, presidente CSI e coordinatore delle associazioni che gestiscono i campi solari - per aver creato un sistema virtuoso di collaborazione che ha arricchito l’esperienza e la partecipazione delle nostre associazioni. Si è creata una rete in città che garantisce servizi di qualità alle famiglie ed ai piccoli utenti. Un aiuto concreto alle famiglie, una esperienza positiva ed unica almeno nella nostra provincia”.