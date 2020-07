Capannoli: appuntamenti estivi per adolescenti al Parco Arcobaleno

Dopo l’avvio dei centri estivi per i più piccoli, prende il via un progetto a Capannoli rivolto principalmente agli adolescenti. "Non ci siamo dimenticati i più grandicelli, stiamo studiando momenti di ritrovo anche per ragazzi e ragazze della scuola media" aveva annunciato il sindaco Arianna Cecchini, ecco quindi l'appuntamento pensato dalla Cooperativa Sociale Arnera, con costi a carico dell’amministrazione comunale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

'Imparare le regole è un gioco', questo il nome del progetto con il quale si vuole coinvolgere una generazione alle prese con le regole imposte dal Covid, oltre a ricordare le regole di educazione civica, talvolta dimenticate. Due educatori, a partire da martedì 21 luglio, ogni pomeriggio dalle 17 alle 19, saranno presenti al Parco Arcobaleno con delle attività: "Abbiamo scelto - spiega Cecchini - di offrire un’opportunità per i ragazzi e per le famiglie andando nei luoghi da loro maggiormente frequentanti; la scelta del Parco Arcobaleno non è casuale, è un luogo in cui ogni pomeriggio si divertono decine di ragazzi e ragazze e che di recente è stato oggetto, appunto, di una mancanza di rispetto delle regole civiche".