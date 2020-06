Capannoli: al via i centri estivi

Partono i centri estivi a Capannoli: si inizia con i ragazzi in età di scuola primaria da lunedì 15 aprile; a seguire prenderanno avvio i centri estivi per le altre fasce d’età. Aperte le iscrizioni fino a giovedì 11 giugno alle ore 13, per bambini e bambine in età di scuola primaria; i genitori interessati possono scaricare dal sito del Comune il modulo da compilare, sottoscrivere e consegnare via mail o personalmente al Comune.

"Dopo una lunga fase di progettazione, si danno risposte alle famiglie ed un’opportunità per stare insieme ai nostri ragazzi - commenta il sindaco Arianna Cecchini, che prosegue - iniziamo con i ragazzi della scuola primaria, a seguire avvieremo anche centri estivi per bambini e bambine della scuola dell’infanzia e per altre fasce d’età".

Da oggi sono aperte le iscrizioni ai centri estivi per i ragazzi in età della scuola primaria, i tempi sono stretti, ma il Comune di Capannoli ha deciso di partire lunedì 15 giugno; gruppi di 7 bambini come disposto dalla normativa, entrate ed uscite scaglionate, controllo della temperatura all’entrata del luogo dove vengono svolti i centri estivi, attività circoscritte al gruppo, educatori dedicati debitamente formati e molte altre precauzioni.