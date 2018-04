Cascina: iscrizioni prorogate agli asili nido 2018/2019

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il Comune di Cascina informa che le iscrizioni agli asili nido comunali per l'anno educativo 2018/2019 sono state prorogate fino a giovedì 3 maggio.



Per fare domanda occorre compilare i moduli disponibili presso gli uffici pubblica istruzione del Comune di Cascina, in viale Comaschi 116 (primo piano). Dal 9 aprile l'avviso e i moduli sono disponibili sul sito internet del Comune di Cascina nella categoria "Scuola". Possono fare domanda anche le future mamme, purché la nascita del bambino sia prevista entro il 1 luglio 2018 .