Porta a Lucca: al via i campi solari al centro sportivo Dream

Dopo avere riaperto agli allenamenti di pallavolo, pattinaggio e pallacanestro, nel rispetto dei rispettivi protocolli COVID, il Centro Sportivo Dream dà il via ai campi estivi, a partire dal 22 giugno.

La riapertura, seppur con una gestione sia organizzativa sia economica piuttosto pesante, causa il rispetto della normativa Covid, è stata fortemente voluta dalla dirigenza del Dream, in un’ottica di servizio alla famiglie.

Forte dei suoi 12.000 metri quadri di giardino/parco con zone ombreggiate, 500 metri quadri ad uso spiaggia (Beach Volley) e dei 1500 metri quadri di palestre polifunzionali completamente apribili su tutti i lati, il Centro Dream è la location ideale per ripartire con le attività per i più piccoli.

Possono iscriversi i bimbi nati dal 2008 al 2014, che potranno cimentarsi in assaggi di sport (volley e basket), e poi partecipare a giochi all’aperto, teatro, laboratori creativi, giochi d’acqua e sulla sabbia.

La struttura comprende Infermeria, Area Covid dedicata. Gli operatori coinvolti sono tutti qualificati (istruttori federali ed educatori professionali).

Maggiori informazioni sui campi solari possono essere richieste al 3403851686 oppure via mail a info@dreamvolleypisa.com.