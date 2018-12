Sanità: le chiusure dei presidi sanitari nel pisano durante le feste natalizie

Servizi della Società della Salute della Zona Pisana garantiti su tutto il territorio anche durante le festività natalizie. L'ente ha disposto poche chiusure, organizzate in modo da offrire sempre un'alternativa a breve distanza ai cittadini che ne avessero bisogno.

Lunedì 24 dicembre non saranno in funzione le attività sanitarie e amministrative dei Presidi di Calci e Vecchiano, ma chi ne avesse necessità può rivolgersi a quelli di Cascina (via Fabrizio De Andrè, 43 – tel. 050.954715)) e San Giuliano Terme (via Martin Luther King, 10 – tel. 050.959887). Stesso discorso, a Pisa, per il Presidio di San Marco: la vigilia di Natale sarà chiuso, ma i cittadini potranno rivolgersi a quello del Cep (via Cilea, 5, Pisa – tel. 050.954571) o al Poliambulatorio di via Garibaldi (Via Garibaldi, 198, Pisa – tel.050.954111).

Il pomeriggio dello stesso giorno è prevista anche la chiusura del Cup di via Garibaldi, mentre il pomeriggio di giovedì 27 è sospeso il Cup del Presidio del Cep e lunedi 31 dicembre resteranno chiuse le attività sanitarie e amministrative del distretto di Marina di Pisa (ma saranno regolarmente aperti tutti quelli del territorio cittadino, ossia il Cep, via Cilea, 5, Pisa – tel. 050.954571; San Marco, via Pardi,4, Pisa – tel. 050.954536 e Poliambulatorio via Garibaldi, Via Garibaldi, 198, Pisa – tel.050.954111) e di San Giuliano Terme (ma i cittadini potranno rivolgersi a quello di Vecchiano in via della Rocca, 26; tel. 050.954755).

Il pomeriggio dell’ultimo dell’anno e del 2 gennaio resterà chiuso anche il Cup di via Garibaldi. Chiusura anticipata, invece, per gli uffici della SdS di via Saragat per la vigilia di Natale e il 31 dicembre: le attività cesseranno alle 15.