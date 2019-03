'Cine-days', biglietti a 3 euro: ecco i cinema aderenti a Pisa e provincia

Torna con una nuova edizione 'Cinemadays', l'iniziativa organizzata da Anec, Anem e Anica, con il sostegno del Ministero Beni e Attività Culturali, che permetterà ad appassionati e non di andare al cinema con un prezzo speciale di 3 euro. Il periodo di validità va da lunedì 1 a giovedì 4 aprile. Sarà possibile vedere qualsiasi film previsto in sala. L'obiettivo è di rilanciare l'intrattenimento in sala anche durante i mesi più caldi, allineando il mercato cinematografico italiano ai principali mercati mondiali, che hanno uscite di grande rilievo in tutti i mesi dell'anno, permettendo così una migliore distribuzione dei film.

In provincia di Pisa hanno aderito in tutto 7 cinema:

PISA: Multisala Odeon, Isola Verde, Lanteri.

PONTEDERA: Agorà, Cineplex.

PONSACCO: Odeon.

LARDERELLO: Florentia.