Cascina: si è insediato il Consiglio Comunale dei ragazzi

Si è insediato ieri mattina in Municipio a Cascina, in sala consiliare, il nuovo Consiglio Comunale dei ragazzi. Lo compongono 30 alunni e studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di tutti e tre gli istituti scolastici cascinesi: il 'Falcone' di Cascina, il 'De André' di San Frediano a Settimo, il 'Borsellino' di Navacchio. Il Consiglio comunale dei ragazzi è un organo di partecipazione istituzionale nel quale sono rappresentati i ragazzi e le ragazze appartenenti ai tre istituti comprensivi cascinesi, frequentanti sia le scuole primarie (classi quinte) che secondarie di primo grado (classi prime e seconde).

Il progetto promuove attività che mirano alla formazione di una coscienza civile nelle nuove generazioni, alla conoscenza delle istituzioni e all'educazione alla vita democratica del paese. A ricevere i giovani consiglieri sono stati Elena Meini, presidente del Consiglio Comunale di Cascina, il sindaco reggente Dario Rollo, gli assessori Costanza Settesoldi, Patrizia Favale, Luciano Del Seppia e Roberto Sbragia. Il sindaco Rollo ha dato loro il benvenuto spiegando l’importanza del ruolo del consigliere, quanto sia importante mettersi a disposizione del proprio territorio e svolgere il ruolo come servizio alla propria comunità, chiedendo loro un impegno civico per ciò che con oggi andranno ad iniziare. Meini ha spiegato ai ragazzi come funziona il consiglio comunale degli adulti e illustrato il programma delle attività che i trenta piccoli consiglieri andranno a svolgere nei prossimi mesi, occupandosi di storia di Cascina, teatro e cultura, utilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie, informazione e sociale network, ambiente e territorio e la tradizione artigiana cascinese.

Un progetto simile agli scorsi anni nella forma ma con alcuni nuovi argomenti che i piccoli consiglieri saranno chiamati a trattare. I nomi di tutti i consiglieri eletti che hanno partecipato: Marta Toncelli, Diletta Cecchi , Pucci Leonardo, Zaffora Alessia, Ambrogio Gabriele, Gioli Gaia, Tortorici Tommaso, Zancanella Alice, Puccini Francesca, Marchetti Elektra, Ciucci Martina, De Luca Alice, Florio Diegio, Grande Fabrizio, Lando Gabriele, Rossi Gabriele, Simonini Arianna, Baglini Ambra, Pinori Aurora, Rappa Giada, Sileci Emma, Buselli Leonardo, Razionale Agapi, Gurciullo Giuseppe, Arrighi Luca, Frosolini Lorenzo, Martino Pietro, Franchi Alice, Macchi Alessandro e Liut Margherita.