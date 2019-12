Consorzio Basso Valdarno: gli orari degli uffici durante le festività

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno riduce al minimo i giorni di chiusura in occasione delle festività. In particolare, gli uffici saranno regolarmente aperti al pubblico nella giornata di venerdì 27 dicembre con il consueto orario, ovvero dalle 9 alle 12. Gli uffici resteranno invece chiusi nei giorni dì martedì 24 e martedì 31 dicembre.

Tre le sedi del Consorzio in cui è possibile recarsi per informazioni o segnalazioni: a Pisa, in via San Martino 60 (tel. 050.505411); a Ponte Buggianese (Pistoia) in via della Libertà 28 (tel. 0572.93221); a Ponte a Egola (San Miniato, Pisa) in via Curtatone e Montanara 49 c (tel. 0571.43448). Gli uffici sono aperti lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12; martedì e giovedì dalle 15 alle 16.30.

Inoltre, per avere informazioni riguardo ad avvisi di pagamento bonari o cartelle dell‘Agenzia Entrate – Riscossione, oltre ai contatti telefonici delle sedi, è possibile chiamare (il martedì e giovedì dalle ore 9 alle 12), i numeri verdi gratuiti: 800 391 760 (Sede di Pisa), 800 645 303 (sede di Ponte Buggianese), 800 308 229 (sede di Ponte a Egola).