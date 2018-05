Consulenze fiscali del Caf Acli di Pisa alla Pubblica Assistenza di Migliarino Pisano

La Pubblica Assistenza di Migliarino Pisano e l'Acli Service di Pisa insieme per risolvere le questioni fiscali del cittadino. La nuova collaborazione fra le due istituzioni ha dato vita a un 'Centro raccolta elaborazioni fiscali' che può dare risposte a chi chiede di compilare dichiarazioni dei redditi, documenti Isee e Imu, pratiche di successione, contratti di locazioni, amministrazioni di condomini, gestione di partite Iva e dichiarazioni per prestazioni Inps.

Il servizio è aperto dal 24 aprile, tutti i martedì dalle 9 alle 12 in via Fucini 61 a Migliarino Pisano (tel. 050.913108). Il servizio viene svolto con riduzioni di costo per i soci della P.A. e i soci ACLI.

"E' un servizio che vuole semplificare la vita alle persone e alle famiglie - spiega Paolo Amato, direttore Caf Acli Pisa - e dare risposte immediate a chi si trova ad affrontare incombenze fiscali di ogni genere. Questa collaborazione ci dà la possibilità di avvicinare chi fa parte del mondo del volontariato o chi usufruisce dei servizi della Pubblica Assistenza per mostrare quanto possa essere utile avere delle indicazioni 'a portata di mano'. Chi vorrà usufruire del servizio dovrà portare la documentazione necessaria e verrà in un secondo momento a ritirare il documento richiesto, sempre nella sede della Pubblica Assistenza. Se l’attività risulterà gradita si potrà in un secondo momento prevedere un servizio più articolato e personalizzato, su appuntamento".