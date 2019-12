Contest #NataleACalci: foto di luci e addobbi per festeggiare la comunità

Un modo semplice, immediato e a portata di 'click' per rendere Calci più attrattivo e coinvolgere i cittadini. Il Comune sta promuovendo in questi giorni il contest #NataleACalci. Il meccanismo è semplice: basta risiedere a Calci e condividere su Facebook le foto di luminarie o addobbi esterni delle proprie abitazioni o di spazi pubblici richiesti all’ente di Piazza Garibaldi usando l’hashtag #NataleACalci o inviando lo scatto in un messaggio privato alla pagina Facebook del Comune. Tutte le foto saranno inserite in un apposito album fotografico della pagina Facebook del Comune per esser votate; la somma dei like decreterà, dopo l’Epifania, il podio che riceverà un piccolo premio in Sala Consiliare.

"Lanciare idee e seminare in un 'terreno fertile' come quello di Calci è fortunatamente facile - interviene il sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti - la nostra comunità è infatti sempre in prima linea e dà l’esempio quando si tratta di iniziative ed eventi che fanno bene al paese. Desidero ringraziare il Centro Commerciale Naturale di Calci e i commercianti che, insieme alla Compagnia di Calci, stanno portando avanti un’iniziativa di decorazioni natalizie. Questo contest è un modo per stimolare anche altre associazioni e cittadini a rendere sempre più colorate e vive abitazioni e imprese e, con esse, tutto il nostro territorio. Queste iniziative vanno di pari passo all’impegno del Comune che ha investito circa 6mila euro per installare festoni in centro e nelle frazioni, stelle comete in vicinanza dei bellissimi presepi da visitare in tutto il paese nonché l’albero ecologico della Comunità in Piazza del Comune".

"Vedere i luoghi così partecipati e cogliere l’entusiasmo nelle persone è la risposta più bella e, forse, il modo più genuino e veritiero per augurare Buone Feste alla nostra comunità" conclude l’amministrazione comunale.