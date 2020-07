Coronavirus, stop agli ingressi in Italia da altri tre Paesi: la nuova lista completa

"Ho firmato una nuova ordinanza che aggiunge Serbia, Montenegro e Kosovo alla lista dei Paesi a rischio" di Covid-19, annuncia il ministro della Salute, Roberto Speranza. "Chi è stato negli ultimi 14 giorni in questi territori - spiega - ha il divieto di ingresso e transito in Italia". "Nel mondo l'epidemia è nella fase più dura. Serve la massima prudenza per difendere i progressi che abbiamo fatto finora".

Come riporta Today.it firmata oggi dal ministro della Salute Roberto Speranza prevede il blocco dei voli aerei, dei treni e di tutti gli altri mezzi di trasporto per il collegamento da e per la Serbia, il Montenegro e il Kosovo, i tre Paesi aggiunti alla lista di quelli a rischio per la pandemia da Covid-19, che già comprendeva 13 nazioni.

Da oggi lo stop agli ingressi e al transito in Italia riguarda dunque 16 Paesi in totale: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia ed Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana e, per ultimi, Serbia, Montenegro e Kosovo.