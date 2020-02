Corso di formazione sulla saldatura ad elettrodo a Pomarance

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Scopo del corso formativo è quello di fornire ai partecipanti sia la capacità di scegliere il materiale e la metodologia che la capacità operativa nelle attività di saldatura ad elettrodo. Il corso realizzato dall’ITIS “A. Santucci” in collaborazione con una primaria azienda del settore, il GRUPPO CASTOLINE - SALTECO, si articolerà in 8 ore teoriche e 32 ore di pratica. Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza sul quale verranno indicate le esercitazioni superate con successo al fine di evidenziare le competenze acquisite. Il programma prevede la trattazione dei seguenti argomenti: Descrizione e caratteristiche dei generatori ad elettrodo, Tipologia e classificazione di elettrodi, Rivestimenti degli elettrodi: rutilico e basico, Tecnica di saldatura ad elettrodo: difettologia e controlli, Classificazioni e aspetti metallurgici legati alla saldatura degli acciai, Sicurezza e protezione nella saldatura ad elettrodo, Prove pratiche e dimostrazioni reali di saldatura ad elettrodo . Il corso si svolgerà nel mese di maggio, presso la sede dell'ITIS di Pomarance. Le date precise saranno pubblicate a breve. Il corso sarà attivato con un minimo di 10 partecipanti, il costo di partecipazione sarà di 600 euro a persona a meno di esenzioni riconosciute dalla SOCIETA’ DELLA SALUTE del proprio territorio. Si prega di mandare la propria manifestazione di interesse all'indirizzo preside@itcniccolini.it specificando nell'oggetto "Corso saldatura 2020" e all'interno della mail nome cognome luogo e data di nascita. codice fiscale, indirizzo email, numero di telefono. Al raggiungimento del numero minimo sarete ricontattati per il versamento dell'importo e per l'opzione che ha ricevuto più adesioni. Maggiori info sul sito internet della scuola www.itcgniccolini.it

