Corso gratuito per formare esperti in reti informatiche

La Regione Toscana ha finanziato interamente un corso a Pisa che permetterà a 12 persone inattive, inoccupate o disoccupate di conseguire gratuitamente una qualifica riconosciuta a livello europeo di 'responsabile della sicurezza di reti informatiche e della protezione di dati'. La proposta formativa, le cui iscrizioni scadranno il prossimo 16 maggio, è a cura dell'agenzia 'Formatica' di Pisa la cui sede, in via Cocchi 7, sarà anche il luogo in cui si terranno le lezioni.

Il progetto 'Informa - Innovation for manufacturing' prevede 500 ore di attività di cui 150 di stage in aziende del settore ICT, che si terranno nel periodo tra giugno e ottobre prossimi. Molte ore di lezione verranno dedicate alla gestione dei server di rete, alla programmazione web, alla sicurezza di internet, alle reti e alle norme sulla privacy. Al termine un esame finale sarà propedeutico al conseguimento dell'attestato.

"Il grande sviluppo di Internet - spiega Marco Guastini, amministratore di Formatica - la costruzione di reti di sempre maggiore complessità e l'aumento esponenziale degli attacchi informatici comportano ottime prospettive occupazionali. La figura di responsabile della sicurezza di reti informatiche e della protezione dei dati è una delle più richieste e non ha difficoltà a trovare lavoro se in possesso delle necessarie competenze tecniche e organizzative".

Il corso è stato sostenuto dalla Regione attraverso le risorse europee del POR FSE 2014-2020 nell'ambito di Giovanisì, il progetto che l'ente di Palazzo Strozzi Sacrati dedica all'autonomia dei giovani. Qualora le domande superassero i posti a disposizione, è stata indetta per il prossimo 30 maggio una selezione dei corsisti. Le domande vanno consegnate o spedite agli uffici di Formatica in via Gioberti 39 a Pisa. Per informazioni si può chiamare il numero di telefono 050580187 o scrivere al referente Leonardo Vacante con una mail a informa@formatica.it.