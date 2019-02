Aoup: aperte le iscrizioni al corso per Operatore socio sanitario

Il 22 febbraio scadranno le iscrizioni al corso di operatore socio-sanitario (O.S.S.) – percorso abbreviato – per l’anno formativo 2018-2019, organizzato dall’Azienda ospedaliero-universitaria pisana. Possono presentare domanda tutti coloro, compresi i cittadini stranieri, che abbiano conseguito un diploma della scuola dell’obbligo; abbiano compiuto 17 anni e siano in possesso dell’attestato di qualifica di AAB (Addetto all’Assistenza di Base) rilasciato ai sensi della L. 845/1978, o titoli equipollenti [qualifiche di a) OSA, b) ADA rilasciate ai sensi della medesima legge, c) diploma quinquennale di Tecnico dei servizi sociali rilasciato dagli Istituti professionali di Stato].

La prova di selezione per l’ammissione al corso si svolgerà il 9 aprile, alle 10. Saranno ammessi 60 corsisti, divisi in due classi da 30, e la frequenza – per un totale di 400 ore – è obbligatoria. Il corso si svolgerà a Pisa.

E’ previsto un contributo di 10 euro per la partecipazione alla prova scritta, mentre la quota di iscrizione al corso è di 502 euro.

Il bando è scaricabile dal sito web dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana. Per informazioni: tel. 050 99 38 81 oppure 050 99 62 32.