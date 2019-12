Corso per assaggiatori di formaggi a San Giuliano Terme

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il corso articolato in 10 lezioni serali (una volta a settimana), più una sera per esame di fine corso, avrà luogo tra marzo e maggio 2020 in Loc la Fontina (PI) presso la sede dell'Associazione Grazie Deledda. Sarà trattata ed approfondita la tecnica di assaggio con degustazioni guidate alla fine di ciascuna lezione teorica. Parleremo del latte e delle sue caratteristiche. Forniremo nozioni base sulle tecniche di caseificazione, normativa e cultura casearia ed infine come utilizzare i formaggi e loro abbinamenti. Vedi volantino allegato. Per informazioni: marco.onaf@gmail.com.