I colori della città: Piazza dei Miracoli e lungarni i più fotografati

Prima di tutto, grazie. Negli anni abbiamo ricevuto e condiviso tante fotografie di angoli noti e meno noti di Pisa, e qualcosa anche dalla provincia. Brevi momenti sul social, ma che ci fanno ricordare quanto sia affascinante la nostra città. Abbiamo raccolto alcuni scatti dell'ultimo anno, a testimonianza di come avete voluto immortalare vie, piazze e spazi. E' solo una piccolissima parte delle centinaia di immagini: speriamo vi possano piacere come piacciono a noi, nella speranza di continuare questa tradizione.

Fra i soggetti più rappresentati, a mani basse, ci sono Piazza dei Miracoli ed i lungarni. E' forse inevitabile, vista la centralità in tutti i sensi di questi veri e propri spettacoli urbani. Oltre al 'taglio classico', panoramico e descrittivo, troviamo anche idee più particolari, come nella foto di Giulia del complesso monumentale: un 'riflesso' colto dalle mura.

I lungarni sono stati immortalati con soggetti ed angolature diverse, in ogni tipo di condizione climatica e momento del giorno. A colpire è la grande variabilità di colori che si può catturare. Vediamo due confronti, opposti, dal freddo al caldo, rispettivamente di Roberto e Yuri.

Sono stati fotografati in città tanti altri monumenti e scorci. Piazza Cavalieri, la Chiesa della Spina, la Cittadella, fino a singole statue e lapidi. Sì protagonisti, ma a volte anche solo sfondo, gregari di eventi, come la Luminara ed i suoi fuochi d'artificio, o perfino di animali diventati veri e propri testimonial del quartiere. Come non pensare ad Osvaldo (o Gina perché femmina?) in zona Porta a Mare, qua ritratto da Barbara.

Uscendo dalla città il soggetto più rappresentato è sicuramente il litorale. E Marina di Pisa la fa da padrona. D'estate o d'inverno, con il mare in tempesta che si infrange sul faro o al tramonto. Alessandra l'ha immortalata lo scorso febbraio.

Andando più lontano nella provincia, capitano (anche se più raramente) gli scatti delle scampagnate. Il territorio è ricco di scorci affascinanti, fra borghi rurali, rovine, o anche soltato panorami delle colline. Storia e natura. Il soggetto più tradizionale in questo caso è certamente la torre di Caprona, a Vicopisano. La foto qua è di Giorgio.

Questo breve viaggio fra gli scatti dei lettori di PisaToday finisce qua, per ora. Speriamo di poter condividere con voi ancora tante fotografie, per celebrare momenti, eventi, ricordi dei luoghi in cui viviamo. Siamo certi che saprete sorprendereci! I nostri contatti sono come sempre la pagina Facebook, la mail pisatoday@citynews.it ed il numero Whatsapp 349.4747920.