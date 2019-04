Csi Pisa: a maggio il corso di formazione per animatori dei centri estivi Csi 2019

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Come ogni anno il CSI –Centro Sportivo Italiano- Comitato di Pisa organizza il corso di formazione per operatori di centri estivi rivolto a tutti i ragazzi e le ragazze, giovani e non, che abbiano voglia di mettersi in gioco e collaborare con la nostra associazione durante il periodo estivo. Il corso si svolgerà nel mese di maggio 2019. Ruolo dell’animatore, come socializzare e come progettare sono i temi che verranno affrontati durante le 6 lezioni previste. Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla segreteria del Comitato in via Cisanello 4 Pisa, aperta con orario dal lunedì al venerdì 10:00-12:30 e 17:00-19:00, tel: 050 571366/fax: 050 576134, scrivendo a comitato@csi-pisa.it o tramite Whatsapp al 339 6807196.