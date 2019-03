Escursione Cai Pisa al padule di Fucecchio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Come diceva Hans Jonas: “Agisci in modo che le conseguenze della tua azione siano compatibili con la sopravvivenza di un'autentica vita umana sulla terra”, è da questa importante considerazione che abbiamo tratto oggi, domenica 24 marzo 2019 le nostre conclusioni sull’escursione organizzata dalla Sezione CAI di Pisa e la Commissione TAM (Tutela Ambiente Montano), presso il Padule di Fucecchio, escursione rivolta agli studenti universitari in base ad una convenzione stipulata dal CAI con l’Università di Pisa, e che ha raggiunto pienamente l’obiettivo degli organizzatori sensibili alle tematiche ambientali e alla preservazione della flora e dell’avifauna locale. Infatti dalla giornata di oggi è emersa non solo la contemplazione verso la “bellezza” della diversità delle specie e dell’importanza di mantenerle in vita, ma soprattutto è stato uno degli innumerevoli passi, atti alla formazione di una coscienza collettiva consapevole e attenta non solo alla natura, ma anche alla storia locale. La visita alla riserva naturale è stato un esempio di come in Italia possa esistere una forma di gestione eccellente di un'area protetta, come quella che da anni effettuano gli operatori del Centro di Ricerca Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio con enorme fatica, con sublime competenza e soprattutto con quella spinta interiore data dall’amore della terra e della natura, spinta che ogni singolo individuo dovrebbe far emergere avvicinando e cullando quella natura, che ogni giorno subisce scempi spropositati da parte dell’uomo. La giornata di oggi ha avuto un riscontro positivo, grazie alla ricchezza e all’energia delle guide (Alessio Bartolini, Donatella Zaccagna e Andrea Innocenti), che non finiremo mai di ringraziare sperando che nell’immediato futuro si possano ripetere delle visite come questa. CAI Sezione di Pisa