Centro Polivalente San Zeno: le iniziative di novembre

Anche novembre sarà un mese ricco di appuntamenti e attività per il Centro Polivalente San Zeno, la struttura della Società della Salute della Zona Pisana in via San Zeno 17 che, proprio questo mese, compirà il suo terzo anno di vita.

La mattina sono ripresi i corsi di inglese (il mercoledì), di computer (il giovedì) e di ginnastica dolce (dal lunedì al venerdì) dedicati agli anziani. Inoltre, da questo mese, il Centro ospiterà un corso di disegno e di pittura tenuto dalla pittrice Manola Andreani, in collaborazione con l’Associazione Italiana Persone Down di Pisa. Nel pomeriggio sono invece previsti vari incontri e attività. Si parte lunedì 11 novembre con l’incontro con Teresa Locci dell’Associazione 'Pensiamo in verde' dedicato al giardinaggio, mentre mercoledì 13 il direttore artistico del Teatro Verdi, Stefano Vizioli presenterà la nuova stagione operistica.

Saranno dedicati invece alla musicoterapia gli incontri del 18 e 25 novembre con Rosaria Gargiulo e Maria Broccardi dell'Associazione Sonora. Mercoledì 20 sarà la volta dello spettacolo in vernacolo pisano a cura della compagnia di teatro 'I Dicche'. Infine tornerà il professor Francesco Mallegni che il 28 novembre terrà un incontro su 'Le Navi romane a Pisa'.

Il giovedì pomeriggio continuano i laboratori artistici con Andrea Taddei ed Erica Pistelli dell’Associazione 'La tartaruga' e anche gli appuntamenti con la tombola del martedì e del venerdì pomeriggio che, il 12 novembre, in occasione del terzo compleanno del Centro, sarà a premi. Per domenica 24 novembre è invece organizzata una gita a Rovigo.

Due le serate dedicate ai giochi di ruolo e da tavola con l’Associazione Secondi Figli, il 7 e il 28 novembre, mentre il Club Lettura si riunirà mercoledì 13 novembre per discutere il romanzo a fumetti di Art Spiegelman 'Maus'.

Da poco a San Zeno è arrivata anche la Banca del Tempo di Pisa, un'associazione che si basa sullo scambio gratuito di tempo tra soci. Per conoscerne il funzionamento è aperto uno sportello tutti i lunedì dalle 16 alle 17.30.

Per informazioni: 0507846982 oppure centrosanzenouisp@gmail.com