Facile Ristrutturare ti invita all'inaugurazione dello Store di Pisa!

Facile Ristrutturare inaugura lo Store di Pisa insieme al Pisa Sporting Club 1909 Facile Ristrutturare è lieta di annunciare l’apertura ufficiale del nuovo Store di Pisa, evento unico che verrà valorizzato con una serata di inaugurazione progettata ad hoc dove ad essere protagonisti, al fianco dell’azienda, saranno i calciatori del Pisa Sporting Club 1909. Il 26 settembre, a partire dalle 17, verrà data a tutti gli ospiti l’opportunità di conoscere Gaetano Masucci, Samuele Birindelli, Simone Benedetti e Marius Marin, giocatori di spicco della squadra locale, ricevere un buono da 1000 euro sulla prossima ristrutturazione e le sciarpe ufficiali del club autografate in diretta (riservato ai primi 50 arrivati). Un’occasione speciale, che Facile Ristrutturare riesce a regalare a tifosi e clienti grazie all’importante partnership che lega il Gruppo alla Lega B in quanto Sleeve Top Sponsor per la stagione calcistica 2018/2019 e 2019/2020. Il ricco aperitivo di inaugurazione, che prenderà luogo dalle 17 alle 20 in Via Francesco Crispi 48, sarà animato dal DJ Spazialex di Punto Radio, la radio ufficiale del Pisa Sporting Club 1909, con cui per l’occasione Facile Ristrutturare ha pianificato un calendario di attività extra anche pre/post evento. Tra i partecipanti alla serata, oltre ai Fondatori di Facile Ristrutturare Loris Cherubini e Giovanni Amato, ci sarà anche l’Architetto dei VIP Alberto Vanin, attualmente impegnato nella ristrutturazione delle case di Diletta Leotta e Camihawke. In continua espansione, l’obiettivo di Facile Ristrutturare è essere disponibile e accessibile sul territorio italiano in maniera diffusa, fornendo ad ogni regione non solo un supporto a livello di professionisti attivi in loco, ma anche di sedi fisiche che siano funzionali all’incontro tra clienti e Architetti. In quest’ottica inaugura il 26 settembre lo Store di Pisa, un ufficio con vetrine fronte strada che vanta uno spazio Coworking, arredi di design e una zona accoglienza dedicata ai clienti dove condividere ispirazioni e organizzare meeting di formazione. Vi aspettiamo numerosi per brindare a questo nuovo traguardo del gruppo Facile Ristrutturare, che conta oggi 60 uffici e oltre 1000 professionisti sul territorio. La gallery completa con le foto ufficiali dell’evento si potrà trovare dal 2 ottobre sui canali social di Facile Ristrutturare.