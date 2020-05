Fase 2: il Parco San Rossore torna accessibile con i mezzi privati

Il Parco di San Rossore torna ad sempre più accessibile. Da oggi, 18 maggio, si può andare alla Tenuta di San Rossore con i mezzi privati. Si può quindi arrivare in auto o moto da tutta la Regione e poi passeggiare nel verde, dopo mesi difficili di quarantena. In particolare tutti i giorni dal lunedì al venerdì si può entrare dal Ponte alle Trombe, mentre rimane interdetta la zona della Sterpaia, perché vi sono ospitate, in seguito all'accordo tra ASL e Paim, persone interessate da isolamento fiduciario o quarantena.

Sabato e domenica accesso solo a piedi ed in bicicletta, per evitare possibili assembramenti, come richiesto dallo stesso decreto della Presidenza del Consiglio. I visitatori dovranno mantenere le distanze di sicurezza e utilizzare i dispositivi di protezione previsti dalle normative.

Per gli uffici del Parco è attivo lo smart working e il ricevimento al pubblico rimane sospeso, ma sono garantiti strumenti 'a distanza' come telefono, mail, videoconferenza. Sempre consentito l'accesso al personale dell’ente responsabile dell'azienda agrozootecnica e dei servizi essenziali, ai GuardiaParco, al personale degli Incursori e delle Caserme dei Carabinieri Cinofili e Forestali, e tutti i giorni fino alle 13 ai fantini ed allenatori per la movimentazione dei cavalli. Per quanto riguarda la Riserva del Chiarone a Massaciuccoli, il percorso naturalistico rimane chiuso per ordinanza del Comune di Massarosa.

Il Centro Visite di San Rossore e il maneggio Equitiamo si stanno organizzando per iniziare a proporre dalle prossime settimane visite guidate, laboratori ambientali ed escursioni a numero chiuso, limitato e su prenotazione: per informazioni 050/530101.