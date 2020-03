feelclose, video-storie di quarantena: l’informazione che fa bene

Feelming Spa - società innovativa per lo sviluppo di piattaforme digitali in ambito video – ha deciso di lanciare un’iniziativa per la raccolta fondi a sostegno della ricerca e delle strutture impegnate a combattere il Covid-19.

Trattandosi di un progetto benefico, sono stati coinvolti per la buona riuscita dell'iniziativa diversi partner che hanno dato il loro supporto pubblicando e condividendo sui propri siti la pagina dedicata #feelclose. Tra questi l’Agenzia Stampa Dire, il Network LaC e il Gruppo Editoriale Citynews. Altri potranno aggiungersi e sostenere l’iniziativa contribuendo così con le visualizzazioni generate, e attraverso gli sponsor coinvolti, alla raccolta dei fondi da destinare alla ricerca.

«È un momento estremamente complicato per il nostro Paese e per il resto del mondo e crediamo che in contesti così difficili ognuno di noi, aziende e privati cittadini, debba fare la propria parte». Queste le parole di Moreno Grassi, AD di Feelming Spa, che aggiunge: «Con questo spirito abbiamo dato vita all’iniziativa benefica #feelclose. Un progetto realizzato per raccogliere in un unico luogo le testimonianze di coloro che si trovano a dover affrontare questa emergenza».

«Il progetto è stato realizzato utilizzando la nostra piattaforma Feelmatic» racconta Francesco Bevivino, PM di Feelming Spa «dove, per l’occasione, abbiamo sviluppato una pagina dedicata – una sorta di wall – accessibile a chiunque e disponibile all’indirizzo web feelclose//:https.feelmatic. com. Qui tutti coloro che lo vorranno potranno registrare e caricare in pochi passi il loro video, la loro testimonianza».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

#feelclose sarà lanciato lunedì 30 marzo 2020 in Italia, successivamente verrà esteso anche all’estero.