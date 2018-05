Giornata internazionale contro l'omofobia: gli appuntamenti a Pisa

Il 17 maggio ricorre in Italia e in numerosi Paesi del mondo la 'Giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia'. Una giornata nata per ricordare il 17 maggio del 1990, quando l’omosessualità venne esclusa definitivamente dall’elenco delle malattie mentali dell’organizzazione mondiale della sanità e voluta dall’Unione Europea per condannare le discriminazioni. Una data significativa anche per le Istituzioni partner della RE.A.DY, la rete di Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni e Organismi di Parità che lavora, dal 2006, per promuovere politiche locali di parità per le persone omosessuali, bisessuali, trans gender e di cui fa parte anche il Comune di Pisa.

Proprio in occasione della giornata internazionale l’amministrazione pisana promuove alcuni appuntamenti, in collaborazione con Agedo Toscana Arcygay Pisa, Arci lesbica Pisa, Famiglie Arcobaleno, Libreria tra le righe e Rete Ready: il 15 maggio alle 18 alla libreria 'Tra le righe' verrà presentato il libro 'Mio figlio in rosa' di Camilla Vivian a cura del Pinkriot Arcigay Pisa; giovedì 17 maggio alle 12.30 verrà issata sul Ponte di Mezzo la bandiera rainbow. Contestualmente verrà presentata la mostra digitale 'Famiglie. Tutti i colori delle famiglie in Italia' prodotta da tutti i partner della RE.A.DY che hanno realizzato, ciascuno dal proprio territorio, una propria 'cartolina' sul tema delle famiglie arcobaleno. La mostra fotografica sarà visibile online.

"Come associazione - ha dichiarato Daniele Serra presidente di Pinkriot Arcigay Pisa - accogliamo con estremo favore anche quest’anno l’iniziativa promossa dal Comune di Pisa che da diversi anni fa sventolare la bandiera rainbow sul Ponte di Mezzo. Questa iniziativa è simbolica ma importante perché rappresenta la volontà politica delle Istituzione di fronteggiare un problema come quello della omobitrasfobia. In questi anni l’iniziativa simbolica si è trasformata in numerosi progetti reali, realizzati con l’amministrazione comunale, di formazione e informazione sui temi della discriminazione delle persone LGBT. Ancora più importante quest’anno ricordare questa giornata poiché è in aumento il numero di denunce per episodi di discriminazione e ancor peggio di pestaggi e violenze, perpetrate ai danni di persone LGBT. Un dato certamente negativo quello dell’aumento delle denunce ma anche una chiara manifestazione della consapevolezza delle persone LGBT di non doversi nascondere".

"Ho considerato un privilegio in questi anni la possibilità di lottare per i diritti di tutti e a maggior ragione se persone diverse da me o, per parafrasare un famoso film, 'Diverse da chi?' - ha commentato l’assessore Marilù Chiofalo - una comunità in cui la diversità di ciascuno di noi è non solo rispettata ma è accolta con curiosità e valorizzata è una comunità capace di crescere gestendo ogni potenziale conflitto. Il contrasto all’omofobia è importante non solo per il gruppo di persone a cui si riferisce specificamente ma riguarda tutti. Come per ogni altro tema di rilevanza politica e culturale abbiamo inteso lavorare insieme alle associazioni del territorio e alle amministrazioni a livello regionale e nazionale attraverso la rete READY. In questo modo abbiamo inteso condividere i problemi, le soluzioni e le opportunità e dare la massima visibilità a questo tema".

Nel pomeriggio di giovedì i volontari Arcigay distribuiranno materiale informativo sulla giornata nelle strade del centro cittadino.