I ristoranti Confcommercio corrono la maratona di Pisa: menù 'Marathon' nei locali convenzionati

Anche i ristoranti di ConfcommercioPisa corrono con la Maratona di Pisa. In occasione della 21esima edizione della prestigiosa corsa che attraversa la città sono ben 18 i ristoranti e i locali che propongono un menu speciale, riservato agli atleti in gara e ai loro accompagnatori per i giorni di venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 dicembre. I ristoranti convenzionati mettono a disposizione dei runners una vera e propria carica di carboidrati: un “Menù Marathon” al prezzo di 18 Euro che comprende trittico di primi, dessert, acqua e calice di vino, oppure uno sconto del 10% sul menù alla carta. Due promozioni riservate esclusivamente agli atleti in gara e ai loro accompagnatori.

“Una bella iniziativa che accompagna una delle manifestazioni sportive più importanti per la città – commenta il Direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli - la Pisa Marathon rappresenta una vetrina anche per le attività commerciali di Pisa e provincia e contribuisce senz'altro a creare nuove opportunità”. Presso i ristoranti La Pergoletta, La Clessidra, La Tortuga, Capodimonte, Mani'omio, Chaos Bistrot Caffetteria, La Sicilia a Tavola, La Nuova Perla del Bosco, Galileo Art Cafè, Club House Campalto e Bar Maiorca sarà possibile avere sia il Menù Marathon che lo sconto del 10% sull'intero menù, mentre i ristoranti Osteria In Domo, Tre Salotti, Botteghina Da Vittoria, Subway, Enobirreria L'Etrusco, Osteria Da Simone e Ristorante Tora Tora mettono a disposizione esclusivamente lo sconto del 10% sul menù alla carta.

Esprime soddisfazione anche la presidente di Confcommercio Confristoranti Confcommercio Daniela Petraglia: “I ristoranti convenzionati sono pronti ad accogliere i partecipanti alla Pisa Marathon e i loro accompagnatori, e siamo ben felici che a Pisa ci sia una kermesse di questo livello, in grado di richiamare in città moltissimi sportivi e visitatori”.

“Queste iniziative hanno senso solo se la città risponde presente – afferma Sergio Costanzo, organizzatore della Maratona di Pisa – siamo ben felici che molti ristoranti pisani mettano a disposizione dei partecipanti e accompagnatori un menù dedicato e che la Maratona di Pisa possa portare visibilità anche alle attività commerciali”.

Ecco dove potrete trovare tutti i ristoranti aderenti:

 La Pergoletta – via delle Belle Torri 40 Pisa - 050 542458

 La Clessidra – via del Castelletto 26 Pisa - 050 540160

 Trattoria La Tortuga – via Lucchese 33/A Pisa - 393 917 3933

 Tre Salotti Ristorante – via Ginepreto 1 Crespina (Pi) - 050 634165

 La Botteghina da Vittoria – via delle Belle Torri 48 Pisa - 339 543 8915

 Osteria In Domo – via Santa Maria 129 Pisa - 050 555542

 Bar Maiorca – via Maiorca 72 Marina di Pisa - 373 801 5011

 Ristorante Capodimonte – via del Carmine 14 Pisa - 050 870690

 Ristorante Mani'omio – piazza S.Omobono 11 Pisa - 050 319 5517

 Subway – piazza Arcivescovado 3 Pisa - 050 831 2134

 Galileo Art Cafè – via Garofani 6 Pisa - 334 792 7734

 Chaos Bistrot Caffetteria – via del Borghetto 60 Pisa - 050 319 9467

 Enobirreria L'Etrusco – piazza Martiri della Libertà 18 Pisa - 348 826 8758

 Osteria Da Simone – via Livornese 478 Pisa - 349 447 6229

 La Sicilia a Tavola – via Contessa Matilde 5 Pisa - 380 471 8232

 La Nuova Perla del Bosco – viale Mezzapiaggia 15 Tirrenia - 328 563 0174

 Ristorante Tora Tora – piazza Gambacorti 8 Pisa - 346 724 1951

 Club House Campalto – via del Tiro a Segno 20 Pisa - 366 482 3489