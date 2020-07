Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il Comitato Mezzogiorno plaude all’iniziativa ai giardini della Nunziatina! Il Comitato Mezzogiorno esprime il suo apprezzamento per la prima serata del ciclo “Opera a Palazzo”, ospitata quest’anno all’aperto nei giardini della Nunziatina, realizzata da Arsenale in collaborazione con Fuori Opera e resa possibile grazie al contributo di Fondazione Pisa. La serata, iniziata alle 21.15 e terminata alle 23 in punto, con ingressi contingentati, è stata caratterizzata oltre che dal bellissimo spettacolo della Traviata in una versione appositamente rivisitata, da uno svolgimento impeccabile anche nell’ordine e nel rispetto del volume acustico e degli orari che non hanno arrecato disturbo ai numerosi residenti delle abitazioni circostanti. Come Comitato, crediamo che questo sia uno splendido modello di come si possa restituire un elemento urbano alla città, valorizzando la cultura e la bellezza che il nostro centro storico merita, offrendo un servizio di intrattenimento nel rispetto del diritto all’ordine ed al riposo di coloro che il centro lo abitano e sostengono quotidianamente. I nostri complimenti vanno all’organizzazione della serata e speriamo che questo sia il preludio di una direzione più sana e vivibile dell’intrattenimento offerto nel nostro centro storico.