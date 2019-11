Il Bar Livorno batte tutti sul tempo: è già magia con le luci natalizie

Anche quest’anno è il Bar Livorno ad aprire le festività natalizie con una spettacolare illuminazione sulla facciata e sullo spazio dedicato ai tavolini. Un'idea che il titolare Marco Salvadori aveva lanciato già l’anno scorso offrendo davvero un colpo d’occhio particolare per tutti coloro che entrano o escono dalla città utilizzando la via Aurelia. I complimenti a Salvadori ed a tutto lo staff del Bar Livorno arrivano anche da Confesercenti Toscana Nord. “Il Bar Livorno è una istituzione per la città - commenta il presidente area pisana Luigi Micheletti - e dobbiamo davvero elogiare il suo titolare per l’impegno che continua a mettere con iniziative come questa dell’illuminazione natalizia senza dimenticare la riqualificazione dell’area a ridosso del locale con piante e panchine. Un bel segnale anche per il quartiere di Porta a Mare che sempre di più vuole essere parte integrante della città attraverso le attività commerciali ed i molti uffici”.