Piano strutturale, nuovi incontri pubblici a Pisa e Marina

È convocato per mercoledì 15 gennaio (Domus Mazziniana, via Massimo D’Azeglio 14, ore 17.00) un nuovo incontro aperto alla cittadinanza per la presentazione del Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Pisa e Cascina. Saranno presenti amministratori e tecnici per spiegare le strategie, i principi e i contenuti dello strumento urbanistico. Tutta la popolazione è invitata a partecipare poiché lo scopo è, in fase di formazione del Piano, acquisire pareri e sollecitazioni. L’iniziativa è a cura del Garante dell’Informazione e della Partecipazione del Comune di Pisa che ha come obiettivo quello di rendere effettiva e efficace la partecipazione dei cittadini al procedimento di pianificazione territoriale in corso.

Il prossimo appuntamento è in programma mercoledì 22 gennaio a Marina di Pisa (Oratorio S. Ausiliatrice, ex cinema Don Bosco, via Don Callisto Mender, 25, ore 17.00).

Tutti i report degli incontri sono disponibili online, sulla pagina dedicata al Garante sul sito istituzionale del Comune di Pisa, per la consultazione da parte dei cittadini; tutti i report, infine, confluiranno in un documento di sintesi del percorso partecipato.