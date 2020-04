L'iniziativa di Fispin #lontanimauniti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

#lontanimauniti è il nome dell’iniziativa che Fispin SSD a RL (di seguito solo Fispin per brevità) porta avanti ormai da settimane dedicata a tutti i centri affiliati e gli istruttori tesserati, ma anche agli spinner appassionati e a chi è in cerca di risposte in questo momento delicato. Fispin, infatti, da sempre ritiene lo sport uno degli strumenti principali per il raggiungimento di un buon equilibrio psico-fisico e vuole altresì offrire uno strumento ai centri affiliati, con l’obiettivo di superare insieme questo periodo cruciale sia per la salute che per l’economia del paese. #lontanimauniti è l’espressione che esprime al meglio lo spirito con cui Fispin vive questa nuova sfida: continuare a fare, nei limiti del possibile, tutto quello che eravamo soliti fare, rispettando e tenendo presente i divieti che i decreti del governo impongono. Di seguito le varie attività che Fispin propone a centri, tesserati e appassionati: - FitSmartSolutions: è il nuovo canale YouTube di Fispin. Qui è possibile trovare video registrati dagli Italian Spinning® Team riguardanti lezioni di Spinning®, attività funzionale senza attrezzatura e yoga. Hanno durata dai 10 ai 25 minuti e sono fruibili da tutti, chi più esperto potrà ripeterli in loop oppure mixarli tra loro in una ottica di allenamento individuale. - Sportello Sportivo: è un servizio che Fispin mette a disposizione dei centri affiliati e per coloro che necessitano supporto, realizzato in collaborazione con i professionisti presenti all’interno del team di Fispin (legali, dottori commercialisti e consulenti del lavoro), ed ASI Toscana. Per informazioni o delucidazioni è possibile inviare una mail a barbara@spinning.it. - Supporto Digitale: WUAO, start up italiana, è il digital partner di Fispin. All’interno dell’app, inserendo un codice personalizzato, sarà possibile rimanere sempre aggiornato con le novità di Fispin e ricevere tutte le notifiche relative agli allenamenti e agli aggiornamenti sulle misure adottate dal Governo per l'emergenza COVID. Di seguito, invece, gli strumenti a disposizione dei centri per la gestione delle attività: - WUAO: l'applicazione per rimanere connessi agli utenti. Grazie a questa app potrete gestire l'attività in remoto creando contenuti e fidelizzando la community dei vostri utenti inviando notifiche su informazioni e allenamenti on line. - Selfloops: la piattaforma che consente ai coach o ai centri di allenare i propri atleti/clienti da remoto. E' possibile infatti monitorare le sessioni di allenamento di ogni cliente e creare training plans. Il centro può utilizzarla per offrire un servizio di personal trainer a pagamento. - un manuale pratico per l'utilizzo di YouTube, dell'applicazione e dei canali social. Per avere informazioni su come aderire all’iniziativa scrivere all’indirizzo formazionespinning@fispinacademy.it o telefonare allo 342.9596143.