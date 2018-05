La cantante pisana Elisabetta Armani in radio con il secondo singolo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

In radio dal 28 Maggio "Don't let It Go", il secondo singolo della giovanissima cantante toscana Elisabetta Armani. Il brano, che porta la firma di Vittorio Franco ed arrangiato da Giulio Iozzi al Purple Studio, parla di una storia d'amore estiva, un inno alle relazione leggere ma coinvolgenti, nate sotto l'ombrellone. Il desiderio non volersi lasciare è inevitabile quando si condividono attimi di un estate perfetta,all'insegna del divertimento e della voglia di vivere tipica dei giovani. Questa canzone, accompagnata dal videoclip per la regia di Stefano La Mendola (Reverb - The Italian Record Company), è un invito al “carpe diem”, al godersi il cento per cento di ogni giornata passata sotto il sole, per non avere rimpianti, ma allo stesso tempo quando si vive giorno per giorno, attimo per attimo la paura di perdersi è dietro l'angolo. Musicalmente un ritmo raggaeton con effetto caraibico in lingua.



Elisabetta Armani, 20 anni nata a Pisa vive a Rosignano Solvay (Li). Ha ereditato la passione per il canto dal nonno materno e già all’età di quattro anni all’asilo “deliziava” tutti canticchiando canzoni da lei ideate. Inizia a 11 anni a studiare canto con Fabiola Blandina,insegnante del suo paese. Dopo il Liceo,da settembre 2017 frequenta il corso di laurea in Economia e Management all’Università di Pisa. E’ seguita da Musicamia dal 2016 con Vincenzo Masini project manager e la vocal coach Sabrina Ceccarelli. Studia chitarra con Lorenzo Mirani. Numerose le sue performance Live sia per ospitate che per partecipazioni a Festival di carattere nazionale come Il voci nuove di Castrocaro nel 2016,Area Sanremo 2017 e l’Italian International Song Festival in Sicilia. A dicembre 2017 è uscito il suo primo brano inedito : “Tutto si fermo’” scritto da G. Iozzi e A. Secci,di cui è in uscita anche il videoclip ufficiale ed è frutto di un progetto che la porterà alla realizzazione di un E.P. che vedrà Elisabetta anche coinvolta nella scrittura dei testi. Il brano uscito l'11 Dicembre su tutti i digital store con etichetta Krishna,ha ottenuto un successo quasi inaspettato restando per ben 3 giorni nei primi tre posti dei più venduti su Amazon Music. Notevole anche il successo radiofonico e televisivo con molteplici passaggi ed interviste. Dopo il successo invernale di "Tutto Si Fermò", Elisabetta Armani spinta anche dal popolo social che la segue molto anche sul suo canale youtube,ha voluto creare una canzone divertente che avesse quel tocco latino ma in lingua inglese con una melodia che farà ballare la gente nel periodo estivo. Il brano è stato proposto ad Elisabetta dalla produzione,dopo aver espresso il desiderio di registrare una canzone per il suo nuovo album che sarà ultimato nel 2019. Il video è stato realizzato da Stefano La Mendola tra il mare e le campagne di Vada (LI) con la partecipazione di molti giovani a ballare con Elisabetta al ritmo tipicamente estivo e molteplici colori. Durante l'estate oltre alle varie ospitate in manifestazioni,Elisabetta con il suo staff preparerà anche il suo progetto per il Sanremo giovani 2019. Pagina

Facebook Ufficiale : https://www.facebook.com/elisabettaarmani98/

Web : http://www.musicamia.it/artisti-emergenti-musicamia/elisabetta-armani/ Management Musicamia (www.musicamia.it - info@musicamia.it)