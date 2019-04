La preistoria... a piccoli passi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Laboratori ludico-didattici sul tema della preistoria per bambini da 5,5 a 11 anni organizzati dall'Associazione Feronia e preiSTORIE.

Le attività sono condotte da educatori museali e archeologi esperti in preistoria e archeologia sperimentale; tutte le attività hanno solide basi scientifiche, basate su conoscenze generali archeologiche e tecniche cui si è potuti risalire grazie all'archeologia sperimentale.

Le singole attività hanno un costo di 10 euro, hanno la durata di circa 1 ora e mezzo e ogni "piccolo preistorico" potrà portare a casa il manufatto realizzati con elementi naturali e tecniche primitive. Le attività si svolgeranno dalle 17.00 alle 18.30 durante alcuni venerdì e mercoledì (secondo calendario in locandina) di maggio presso la sede di Feronia (P.zza Cairoli 4/5, Calci).