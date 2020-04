La Round Table 76 San Miniato Fucecchio e la 41 Siena ha organizzato un conviviale online 'Restart si riparte'

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Mercoledì 29 Aprile sulla piattaforma zoom è stato organizzato una conviviale online dalla Round Table 76 San Miniato Fucecchio e dalla Round Table 41 Siena. Gianluca Centola di Servant Fire con Stefano Piazzini di Toscana Sicura esperti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, hanno trattato i temi della sicurezza dei lavoratori e della aziende , secondo le diposizioni nazionali e regionali in vista della prossima apertura delle aziende . Sono stati trattati in maniera ampia ed approfondita oltre che la normativa anche le indicazioni fattive sui protocolli anti-contagio da implementare nello specifico tutti i dispositivi della sicurezza , schermi para schizzi , sanificazioni , mascherine. Etc. e come si dovranno comportare le aziende ed il proprio personale al ritorno al lavoro e come tali rifiuti verranno smaltiti . Grande soddisfazione da parte dei club organizzatori per la riuscita dell’evento e la numerosa partecipazione . La Round Table è un'organizzazione dedicata a giovani lavoratori, professionisti, dirigenti, imprenditori, uomini d'affari e di cultura che si impegnano a svolgere al meglio le rispettive attività. La sua principale finalità è quella di favorirne l'incontro, promuovendone l'amicizia e le intese personali e svolgendo anche iniziative di carattere filantropico. In Italia si è sviluppata dal 1958 ed esistono ad oggi sul territorio nazionale molti club locali detti "Tavole" ( www.roundtable.it )

