La scuola di pittura alla prima aderisce a 'iorestoacasa' e si trasferisce momentaneamente online

La scuola di pittura alla Prima a Pisa rispetta chiaramente le normative governative ed apre online.

Sul sito della scuola sono già scaricabili a un prezzo veramente alla portata di tutti le prime cinque lezioni di disegno e pittura. Si tratta di videolezioni della durata di venti, venticiqnue minuti l’una, realizzate sull’esperienza decennale della scuola e concepite per apprendere il disegno e la pittura ad olio dal vero.

Ogni venerdì la Scuola pubblica una nuova lezione che vine spedita automaticamente agli iscritti. Già molti persone stanno usufruendo di questa opportunità.



Le lezioni , adatte a tutte le età , sono scaricabili sul sito della Scuola a questo indirizzo www.scuoladipitturallaprima.com Accanto a queste lezioni è possibile usufruire inoltre di lezioni individuali online mediante messanger o skype ed altresì partecipare gratuitamente ai gruppi Facebook organizzati dalla scuola.



Un modo per rimanere attivi e sfruttare al meglio il tempo a propria disposizione



Per avere maggiori informazioni su queste opportunità si può contattare direttamente l’insegnate della scuola Giacomo Roberto al 333 4778224 o scrivere a scuoladipittura.allaprima@gmail.com