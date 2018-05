Buti, lavori alla cabina elettrica: prevista interruzione del servizio

Prosegue il percorso di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, per il potenziamento della rete elettrica del territorio. Domani, martedì 29 maggio, la società elettrica effettuerà un importante intervento nel comune di Buti per il restyling della cabina elettrica principale del capoluogo, che costituisce un importante snodo per il sistema elettrico locale.

L’impianto, che trasforma l’energia da media a bassa tensione per distribuirla in varie zone del paese e portarla ad attività, esercizi commerciali ed abitazioni, sarà rinnovato attraverso la sostituzione della componentistica elettromeccanica. Saranno inoltre sottoposte a rinnovo tecnologico alcune porzioni di rete elettrica collegate alla cabina.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio che E-Distribuzione ha programmato per domani, martedì 29 maggio, dalle ore 8.30 alle 13.30, coinvolgendo gruppi ristretti di utenze tra via Mariannini, via Bernardini, via Rio Magno, via XX Settembre, via Castel di Nocco, via San Rocco, via Rosso, via Rio Ceci, via Sant’Agata, via Poggetto, piazza della Repubblica, via Ciglierino, via Verdi, piazza Matteotti, via Borghetto e limitrofe.

I clienti sono informati anche con affissioni nelle zone interessate. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.