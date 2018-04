Lavoro: corso gratuito per diventare saldatore

Fra molti mestieri che possono assicurare il futuro, e non solo ai giovani, c'è quello di 'saldatore'. E' infatti molto ricercato questo profilo professionale, specie se è stato seguito un percorso formativo riconosciuto ed ufficiale. Per entrare dalla porta principale ci sono 10 posti disponibili per il corso gratuito finanziato dalla Regione Toscana e attuato dall'agenzia formativa della Cna di Pisa Copernico.

Il percorso ha la durata complessiva di 340 ore (130 di stage, 200 di aula e 10 di accompagnamento) ed è finalizzato al conseguimento della certificazione di competenze sulla saldatura. Molti gli sbocchi occupazionali: inserimento lavorativo in aziende del settore della meccanica e subfornitura meccanica, più interesse anche in altri settori come la carpenteria metallica, la nautica, le riparazioni.

Possono fare domanda di partecipazione tutti coloro che sono:

- maggiorenni

- disoccupati o inoccupati o inattivi

- iscritti ad uno dei Centri per l'Impiego della Regione Toscana

- residenti o domiciliati nella regione Toscana

Al termine di tutte le attività di selezione verrà predisposta una graduatoria articolata sulla base dei posti riservati alle donne. Le domande di iscrizione potranno essere presentate entro e non oltre le ore 17.30 del 03/05/2018. Per tutte le informazioni: CNA Copernico scarl, via G. Carducci, 39 La Fontina - San Giuliano Terme. Orari dal lunedì al venerdì ore 9 - 13 e 15 -17 tel 050.876572, sito www.consorziocopernico.it.