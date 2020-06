Lucciole a settembre

Nota - Questo comunicato รจ stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non รจ pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La Festa delle Lucciole, l’ormai abituale appuntamento di teatro in natura nel primo sabato di giugno tra i boschi di Coltano, quest’anno, purtroppo, non potrà effettuarsi: la chiusura dei teatri sottrae a molte città quell’essenza che l’arte trasmette nei vissuti di tutti noi. Specie quando gli artisti nutrono la propria creatività attraverso un legame profondo con le marginalità del tessuto sociale. ANIMALI CELESTI teatro d’arte civile, unica compagnia pisana sostenuta dallo Stato, reagisce con forza a questa calamità, promuovendo un fitto calendario di appuntamenti che si concluderanno con l’evento ALTRE VISIONI - happening di musica, teatro e danza sotto le stelle nel Parco delle Biodiversità-Il Nuovo Fontanile a Coltano nella seconda settimana di settembre. Si inizia giovedì 4 giugno alle ore 15 con la prima trasmissione in radio di ๐—–๐—˜๐—Ÿ๐—˜๐—ฆ๐—ง๐—˜ ๐—–๐—Ÿ๐—”๐—ก๐——๐—˜๐—ฆ๐—ง๐—œ๐—ก๐—” rubrica di eversione poetica realizzata settimanalmente in collaborazione con PuntoRadioFM di Cascina. Attraverso il nostro repertorio poetico daremo voce alle urgenze e alle utopie di artisti, matti, migranti, studenti, adolescenti a rischio di emarginazione sociale e semplici cittadini che, partecipando ai nostri laboratori, si sono innamorati del teatro e dei valori della differenza. La trasmissione si può ascoltare sintonizzandosi sulle frequenze di Punto Radio fm 91,1-91,6 oppure scaricando l’app o seguendo la diretta sul sito http://www.puntoradio.fm. La puntata zero che, come tutte le altre potrà essere riascoltata in podcast in qualsiasi momento, sarà curata da Alessandro Garzella, autore, attore regista e leader storico della compagnia, in studio assieme agli attori Giulia Benetti, Ivano Liberati, Francesca Mainetti, Chiara Pistoia, Marco Selmi e Anna Teotti al critico teatrale Andrea Porcheddu e ad Astore Ricoveri che presenterà il programma. Venerdì 5 giugno presenteremo in rete una piccola sorpresa in video, invitando il nostro pubblico a partecipare alla diretta on line realizzata il giorno successivo, in concomitanza con la serata in cui stelle, lucciole, cavalli e luna, assieme agli spettatori, avrebbero festeggiato a Coltano la nascita della nostra nuova opera. Sabato 6 giugno alle ore 21,30 si concluderà questa prima tre giorni di resistenza teatrale con una particolarissima diretta Facebook in cui chiederemo ad ogni partecipante di regalarci un piccolo lumino e un auspicio da portare a Coltano la sera del nostro incontro a settembre. Vogliamo raccogliere lumini di desideri dei nostri spettatori per illuminare il bosco e il nostro futuro di buoni auspici: chi parteciperà alla diretta - oltre a prenotare la sua presenza a settembre (e i posti saranno purtroppo molto limitati) - potrà anche annunciare il desiderio di far parte, con il suo lumino e il suo buon auspicio, della installazione performativa LUCCIOLE DI SETTEMBRE che la nostra compagnia produrrà a settembre nella serata conclusiva del progetto. Questi gli ulteriori appuntamenti in radio: โžค ๐™ฟ๐šž๐š—๐š๐šŠ๐š๐šŠ ๐š„๐š—๐š˜ *๐—Ÿ๐—˜ ๐—™๐—ข๐—š๐—ก๐—˜ ๐—˜ ๐—œ๐—Ÿ ๐—–๐—œ๐—˜๐—Ÿ๐—ข* 11 giugnoโ€จ a cura di Chiara Pistoia โ€จโžค ๐™ฟ๐šž๐š—๐š๐šŠ๐š๐šŠ ๐™ณ๐šž๐šŽ *๐—”๐— ๐—ข๐—ฅ๐—˜ ๐—˜ ๐—™๐—”๐—ก๐—š๐—ข* 18 giugno โ€จa cura di Ilaria Bellucciโ€จ โžค ๐™ฟ๐šž๐š—๐š๐šŠ๐š๐šŠ ๐šƒ๐š›๐šŽ *๐—–๐—ข๐—–๐—–๐—œ ๐——๐—œ ๐—•๐—”๐—•๐—˜๐—Ÿ๐—˜* 25 giugnoโ€จ a cura di Satyamo Hernandezโ€จ โžค ๐™ฟ๐šž๐š—๐š๐šŠ๐š๐šŠ ๐š€๐šž๐šŠ๐š๐š๐š›๐š˜ *๐—•๐—ฅ๐—œ๐—–๐—–๐—ข๐—ก๐—œ ๐——๐—œ๐—ฉ๐—œ๐—ก๐—œ* 2 luglioโ€จ a cura di Anna Teottiโ€จ โžค ๐™ฟ๐šž๐š—๐š๐šŠ๐š๐šŠ ๐™ฒ๐š’๐š—๐šš๐šž๐šŽ *๐——๐—œ๐—ฉ๐—˜๐—ฅ๐—š๐—˜๐—ก๐—ง๐—œ ๐—˜ ๐——๐—ข๐—ก๐—ก๐—˜* 9 luglio โ€จa cura di Astore Ricoveriโ€จ โžค ๐™ฟ๐šž๐š—๐š๐šŠ๐š๐šŠ ๐š‚๐šŽ๐š’ *๐—ฆ๐—œ๐—ก๐—ง๐—ข๐— ๐—œ ๐——’๐—”๐—ฅ๐—ง๐—˜* 23 luglioโ€จ a cura di Carlo Cellaiโ€จ โžค ๐™ฟ๐šž๐š—๐š๐šŠ๐š๐šŠ ๐š‚๐šŽ๐š๐š๐šŽ *๐——๐—œ๐—ฆ๐—ข๐—•๐—•๐—˜๐——๐—œ๐—ฅ๐—˜ ๐—˜ ๐—ฃ๐—จ๐—ก๐—œ๐—ฅ๐—˜* 23 luglioโ€จ a cura di Giulia Paoliโ€จ โžค ๐™ฟ๐šž๐š—๐š๐šŠ๐š๐šŠ ๐™พ๐š๐š๐š˜ *๐—˜๐—ฅ๐—˜๐—ฆ๐—œ๐—”* 30 luglio โ€จa cura di Alessandro Garzellaโ€จโ€จ ๐— ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ด๐—ถ ๐˜€๐—ผ๐—ป๐—ผ๐—ฟ๐—ถ delle puntate a cura di Joaquin Nahuel Cornejo. Conduce Astore Ricoveri. Il progetto è ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—บ๐—ผ๐˜€๐˜€๐—ผ da Mibac, Regione Toscana, Asl Nordovest Toscana, Corso di Laurea in Discipline dello Spettacolo e della Comunicazione dell'Università di Pisa, Croce Rossa Italiana - Comitato di Pisa, Fondazione Pisa, Agape Cooperativa Sociale, Cavalieri Consapevoli c/o Il Nuovo Fontanile, Accademia Arte della Diversità- Teatro la Ribalta - Kunst der Vielfalt Bolzano, AEDO Lucca, Geometria delle nuvole Cecina, Teatro dell'Assedio Livorno, Teatro degli incontri Milano, Teatro Scientifico Verona, Teatro19 Brescia. ๐—ฃ๐—”๐—ฅ๐—ง๐—˜๐—–๐—œ๐—ฃ๐—” ๐—”๐—ก๐—–๐—›๐—˜ ๐—ง๐—จ! โ€จ• Visita il nostro ๐˜€๐—ถ๐˜๐—ผ http://www.animalicelestiteatrodartecivile.it • Aderisci al nostro ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฝ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ผ e riceverai tutte le informazioni per ascoltare, diffondere e – se vorrai – anche partecipare alle trasmissioni. • Invia una ๐—บ๐—ฎ๐—ถ๐—น a info@animalicelestiteatrodartecivile.it con nome, cognome, mail, telefono e aggiungeremo il tuo nominativo tra i firmatari aderenti al progetto. • Porta a Coltano il tuo lumino di buon auspicio e unisciti al ๐—ด๐—ฟ๐˜‚๐—ฝ๐—ฝ๐—ผ CELESTE CLANDESTINA rubrica di eversione poetica a cura di ANIMALI CELESTI

