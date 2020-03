'Marziana' il singolo d'esordio del cantautore pisano Alangrime

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Link video: https://youtu.be/3SZ40YOjCS0 "Marziana" brano dalle sonorità “noir”, può essere in qualche modo la sintesi di tutte le tematiche presenti all'interno dell'album; vuole essere un concetto più ampio rispetto al significato del termine che viene comunemente attribuito; è una ricerca personale interiore, un personale posto felice, un contatto infinito, il vivere in un sogno. Il video racconta le paure, la perdita delle proprie certezze e il disagio della contemporaneità attraverso un "rapporto di coppia con se stessi"; mette in risalto in parte anche il mio percorso nel campo delle arti visive, come ad esempio le parole strappate da dei magazines e inserite in un nuovo contesto. Il mare, un elemento che fa parte dei miei ricordi piu profondi, gli abbracci interminabili che sostituiscono mille e altre parole. ALANGRIME, cantautore e poliedrico musicista pisano, è il nome usato da oltre 13 per le attività di artista visivo. La musica e l'approccio ad essa non sono altro che il prolungamento in suoni di quello che dipinge. Dopo lo scioglimento dei Nervovago, band pisana con la quale ha composto e realizzato 2 album tra il 2011 e il 2018, “D.a.l.ì. -dolce allucinazione lenta indigestione” e “Il Clan Rocket”, riparte con un percorso musicale da solista per avere il pieno controllo di tutto il lavoro creativo, un fattore predominante in tutti i dischi a cui a lavorato, e la musica è sempre stata legata all'arte. L'album d'esordio “COLPOGROSSO” rappresenta quindi la chiusura del cerchio e un nuovo punto di partenza. www.instagram.com/alangrime www.facebook.com/AlanGrimeOfficialPage