MasterChef Italia atterra a Pisa: lo show nella base della 46ª Brigata aerea

Sarà la base della 46ª Brigata aerea di Pisa a ospitare la prima prova in esterna dell'ottava stagione di MasterChef Italia, il cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy, in onda giovedì alle 21.15 su Sky Uno. Piloti e specialisti questa volta non saranno impegnati in volo ma avranno una missione speciale: valutare i concorrenti in gara.

Saranno infatti chiamati a giudicare i piatti preparati dagli aspiranti chef, accompagnati dai 4 giudici della trasmissione, Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, all'interno di uno dei reparti operativi dell'Aeronautica Militare.

Sarà un'occasione, sottolinea l'Aeronautica, "per aprire idealmente le porte della base aerea al grande pubblico televisivo e far conoscere da vicino, sia pure in un contesto di intrattenimento, quello che quotidianamente l'Aeronautica Militare, in questo caso da Pisa, fa al servizio del Paese, 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno".