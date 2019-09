Nozze in gran segreto per il cantautore pisano Francesco Motta a l'attrice Carolina Crescentini

Francesco Motta, il cantante nato a Pisa e cresciuto a Livorno che all'ultimo Festival di Sanremo ha vinto il premio per il miglior duetto insieme a Nada, ha sposato l'attrice Carolina Crescentini. Il matrimonio, come riporta LivornoToday, si è svolto ieri, sabato 7 settembre, in gran segreto. I due hanno celebrato il loro amore lontano dagli occhi indiscreti del gossip, in un resort del grossetano dove hanno festeggiato insieme ai parenti, agli amici di sempre e ai colleghi più intimi del mondo del cinema e della musica. Un matrimonio con rito civile che ha visto entrambi gli sposi presentarsi all'altare in abito bianco firmato Gucci.

Qualche segnale, pur nel clima blindatissimo, era stato lanciato dai due qualche giorno prima quando, di ritorno dalle passerelle veneziane (foto Ansa/Enrico Ferrari), avevano postato su Instagram una foto insieme con 'tic tac' a fare da didascalia, quasi a sottintendere l'avvicinarsi di un avvenimento importante. Con tanto di hashtag #shh come a ricordare agli amici di mantenere il gran segreto. Alla fine, però, la notizia in qualche modo è trapelata.

Motta e Carolina, le nozze dopo due anni d'amore

Le nozze arrivano dopo due anni d'amore. La scintilla tra Francesco e Carolina, 32 anni lui e 39 lei, è scoccata durante una cena con amici comuni e da allora i due sono inseparabili e si sostengono anche nel lavoro. E da un po' di tempo si parlava di possibili nozze tra il cantautore livornese e la bella attrice romana, tuttavia sempre smentite dai diretti interessati.