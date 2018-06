'Memories of Pisa': sulle orme dei viaggiatori inglesi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Pisa. E' terminato con una passeggiata per le strade di Pisa, in veste di turisti inglesi alle prese con i luoghi visitati da illustri connazionali, il corso di lingua inglese partito a ottobre al Centro Polivalente San Zeno e tenuto dalle insegnanti Daniela Corrado e Angela Di Giorno di "Help Traduzioni". Nella mattina di mercoledì 6 giugno un folto gruppo di attempati studenti, si è incamminato lungo un percorso intitolato "Memories of Pisa" che dal Centro Polivalente San Zeno è arrivato fino ai Lungarni alla scoperta dei luoghi che testimoniano la presenza di intellettuali, scrittori e artisti inglesi a Pisa. Da Byron a Shelley, da Thomas Hardy a Elizabeth e Robert Browning, sono stati molti gli illustri visitatori che hanno soggiornato o vissuto nella nostra città. Alcuni di essi, tra i quali Charles Dickens e Virginia Woolf, sono stati ospiti del Royal Victoria Hotel che è stata la tappa finale dell'itinerario. Non poteva mancare una degustazione di pregiati tè inglesi, tra cui il famoso Earl Grey, a cura di Maggi Careddu della "Parafarmacia D.ssa Careddu" e la consegna di un meritato attestato.